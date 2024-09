La festa nazionale messicana a Busto Arsizio

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni di rapporti diplomatici Messico-Italia, e in concomitanza con il 214° Anniversario dell'Indipendenza del Messico, l'associazione culturale 'México per tutti' organizza per venerdì 6 e sabato 7 settembre, presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio, la seconda edizione di 'Scopri il Messico! Vivi la nostra Festa Nazionale'.

L'evento, realizzato grazie al patrocinio del Comune di Busto Arsizio, e in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano, ha l'obiettivo di rafforzare il legame delle comunità messicana e italiana, attraverso un momento di condivisione dedicato alla valorizzazione e alla promozione del Paese latinoamericano.

Il programma di attività porta in Italia alcuni aspetti dell'identità nazionale messicana tra cui le spettacolari danze della tradizione - messe in scena dal gruppo Témari di Ciudad Juárez - le tipiche musiche del gruppo itinerante dei Mariachi La Plaza, gustose specialità culinarie preparate da autentici chef messicani e prodotti di artigianato "Made in Mexico" in vendita.

Venerdì 6 settembre alle ore 20:30, alla presenza della Console Generale del Messico a Milano, María de los Ángeles Arriola Aguirre, e delle rappresentanze istituzionali e imprenditoriali locali, si terrà la cerimonia del "Grito de Dolores", l'appello pronunciato dal sacerdote Miguel Hidalgo il 16 settembre 1810, che segnò l'inizio della guerra d'indipendenza messicana e che ancora oggi nel mese di settembre, considerato il 'mese patrio', cioè dedicato alle celebrazioni patriottiche e all'indipendenza nazionale è commemorato con festeggiamenti e orgoglio nazionale in tutto il Messico.

Nel corso della serata di sabato 7 settembre, gli atleti della Milan Wrestling Federation e dell'Associazione Vila Catch, metteranno in scena un'originale esibizione di lucha libre, il famoso stile di lotta corpo a corpo noto anche come wrestling messicano, nato in terra azteca negli anni Trenta e tuttora molto diffuso.

Infine, durante tutta la durata dell'evento, nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile verrà ospitata la mostra fotografica "Palazzi di Città del Messico", dedicata alle principali architetture dei secoli XVII e XVIII della capitale.

Su prenotazione, anche l'opportunità di partecipare al workshop di ricamo Tenango e provare le tecniche di lucha libre con mini lezioni per adulti e bambini organizzate da veri lottatori messicani.

La manifestazione si svolgerà all'interno delle istallazioni del Museo del Tessile di Busto Arsizio (Giardino Quadrato - Via Galvani, n. 2), con ingresso libero e gratuito.

L'iniziativa è realizzata dall'Associazione Culturale México per tutti attiva dal 2009 sul territorio italiano con progetti di promozione della cultura messicana.



