Guatemala valuta se accogliere prigionieri politici venezuelani

Il presidente del Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dichiarato oggi che sta valutando l'ipotesi di ricevere i prigionieri politici del Venezuela, dopo che ieri il suo Paese ne ha accolti 135 dal Nicaragua, liberati dal presidente Daniel Ortega.

Ad Arevalo la Cnn ha chiesto esplicitamente se il suo governo potrebbe ripetere l'operazione anche nel caso dei prigionieri politici venezuelani, che sono 13 volte tanto, ed il presidente del Guatemala ha risposto che "se la cosa contribuisce ad una soluzione democratica che riesca a ripristinare il voto sovrano del popolo, lo possiamo prendere in considerazione".

Poi ha aggiunto che "è una ipotesi da valutare nel quadro del processo politico in corso" che, a livello internazionale, sta cercando una via d'uscita pacifica alla crisi in corso a Caracas.

Il Venezuela ha subito un'ondata di arresti dopo i contestati risultati elettorali del 28 luglio scorso, con 25 morti ed oltre 1.700 persone attualmente in carcere, compresi molti minorenni.





