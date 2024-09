Dopo giorni di caos termina lo sciopero dei tir in Colombia

Il governo colombiano e i camionisti hanno raggiunto un accordo sul prezzo dei carburanti, mettendo fine ad una settimana di scioperi e blocchi stradali che aveva messo il Paese in ginocchio, con gravi carenze di cibo, medicine e benzina. Da 50 centesimi di dollaro per gallone di gasolio, che era il prezzo inizialmente decretato dall'esecutivo e che ha dato origine alle proteste, si è passati a 20 centesimi divisi in due tranche: la metà entrerà in vigore stasera e il restante a partire dal 1 dicembre.

L'accordo, raggiunto dopo giorni di trattative, obbligherà inoltre il governo a istituire gruppi di lavoro con i trasportatori per risolvere una serie di problemi che riguardano pagamento delle merci, sostituzione di veicoli e problemi di manodopera, tra gli altri. "Ci scusiamo col popolo colombiano, ma molte volte dobbiamo ricorrere a queste misure per fare luce sui nostri guai", ha detto uno dei rappresentanti dei camionisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA