Colombia, i negoziati di pace con l'Eln 'stanno agonizzando'

Il negoziato di pace intavolato tra il governo della Colombia e i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) "sta agonizzando", secondo quanto afferma il commissario per la pace Otty Patiño nel corso di un'intervista con Bluradio.

Secondo il capo negoziatore per il governo, i militanti dell'Eln stanno sprecato l'opportunità di promuovere la pace squalificando i colloqui. "Gli unici che possono fornire ossigeno al dialogo sono loro, ma non lo faranno certo piazzando bombe sugli oleodotti e uccidendo", ha detto Patiño in riferimento alle ultime attività militari portate avanti dalla guerriglia.

Pur di fronte alla consapevolezza della crisi nel processo il governo non chiude la porta al negoziato. "Il governo non rinuncerà mai al cammino verso la pace. Ma ovviamente se l'altra parte rinuncia, non resta molto da fare".

I negoziati sono attualmente congelati dopo le numerose violazioni e la sospensione del cessate il fuoco da parte dell'Eln.



