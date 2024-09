Brasile: la polizia indaga il ministro Almeida per molestie

La polizia federale del Brasile (Pf) ha aperto un'indagine per verificare le accuse di molestie sessuali mosse contro il ministro dei Diritti umani, Silvio Almeida. Lo ha riferito il direttore generale della Pf, Andrei Rodrigues, in un'intervista a GloboNews. "Inizieremo l'indagine di nostra iniziativa dato che non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni", ha dichiarato il funzionario.

Inizialmente la polizia concentrerà l'attenzione su 4 delle 10 complessive accuse raccolte dalla Ong Me Two e divulgate della stampa locale. Tra queste, c'è quella che vedrebbe come vittima la ministra dell'Uguaglianza razziale Anielle Franco.

Dalle parole della ministra dipende anche il grosso del destino politico di Almeida. Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha infatti già fissato un incontro per sentire Franco che, se confermasse la versione della stampa, renderebbe la permanenza di Almeida nel governo sarebbe insostenibile. Dopo aver parlato anche con lo stesso Almeida, Lula deciderà probabilmente già oggi se disporne le dimissioni.

Poco dopo la diffusione delle indiscrezioni di stampa la moglie di Lula ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia Anielle Franco, interpretato dalla stampa come una sorta di sostegno rispetto alla vicenda. Intanto Almeida nega tutto e si dice vittima di "assurde illazioni. Il ministro ha già denunciato Me Too Brasil chiedendo che l'organizzazione fornisca tutti i dettagli delle denunce.





