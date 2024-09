Argentina, Cristina Fernández definisce Milei 'stupido'

L'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner (2007-2015) ha criticato i primi nove mesi di amministrazione del presidente Javier Milei, che ha definito "stupido", accusando anche l'ex presidente Albert Alberto Fernández per la crisi del suo partito.

Le parole di Kirchner sono scritte in un articolo che ha pubblicato sulle sue reti sociali, dal titolo "è l'economia bimonetaria, stupido", riferendosi a Milei. Cristina Kirchner lo accusa di "intervenire e controllare" tre dei quattro prezzi chiave dell'economia, nonostante Milei avesse promesso in campagna elettorale di "eliminare l'intervento e il controllo dello Stato sulla vita degli argentini".

Per la ex presidente, fissando dei tetti agli accordi salariali con i sindacati, il nuovo governo ha finito con il controllare il prezzo del dollaro, del denaro e del lavoro.

Quanto all'ex presidente Alberto Fernández, Kirchner ha detto che il peronismo con lui "si è distorto" quando "ha dimenticato che i morti non pagano i debiti ed ha convalidato i prestiti multimilionari e irregolari", riferendosi al prestito del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) durante la presidenza di Mauricio Macri (2015-2019).



