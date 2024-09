Venezuela: avvocato di González incontra il procuratore generale

José Vicente Haro, l'avvocato del candidato alle presidenziali del 28 luglio scorso Edmundo González Urrutia, ha incontrato il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab.

Haro ha spiegato a Saab la ragione per cui il suo cliente non ha risposto alle tre citazioni della giustizia venezuelana nei giorni scorsi, ovvero di non avere "garanzie sufficienti per presenziare alle udienze alle quali era stato convocato". Saab ha diffuso una fotografia dell'incontro sull'account Instagram ufficiale del Pubblico ministero del Venezuela, che lunedì aveva confermato il mandato di arresto di González accolto dal Tribunale di prima istanza con funzioni di controllo, competente per i crimini legati al terrorismo.

"Oggi, mercoledì 4 settembre, in qualità di procuratore generale della Repubblica, ho ricevuto José Vicente Haro in rappresentanza del cittadino ricercato dalla giustizia venezuelana Edmundo González Urrutia, di cui mi ha dato una comunicazione scritta", ha dichiarato Saab su Instagram. "Il suddetto avvocato, al pari del suo cliente, come richiesto dalla legge, ha riconosciuto i poteri costituzionali e legali del Pubblico ministero, in quanto titolare dell'azione penale, di intraprendere e sviluppare le indagini che dovessero svolgersi.

Domani renderemo pubblica tutta la verità', ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA