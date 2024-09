Sventato un attentato contro il penitenziario La Roca in Ecuador

Le autorità dell'Ecuador hanno intercettato un drone carico di esplosivo mentre sorvolava il carcere di La Roca, nella città di Guayaquil, con cui si preparava un attentato contro la struttura. Lo riferisce il ministero degli Interni in un nota.

Il penitenziario di massima sicurezza - che lo scorso anno era stato oggetto di un simile attacco - è famoso per ospitare politici come l'ex presidente Jorge Glas e l'ex deputato Pablo Muentes oltre che esponenti di spicco di organizzazioni criminali tra cui i leader dei pericolosi Los Lobos. Obiettivo dell'attentato era, secondo il ministero, "inabilitare" il carcere fondamentale per la sicurezza del Paese. Il governo ha approfittato del tentativo di "generare il caos" da parte delle "mafie" per sottolineare che "il blocco di sicurezza" composto da tutte le istituzioni ecuadoriane "è più unito e determinato che mai".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA