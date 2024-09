'Maduro non avrà nessun incontro con Lula, Petro e Obrador'

Il numero due del 'chavismo' al potere in Venezuela, Diosdado Cabello, ha smentito che sia in programma un incontro sulla crisi politica post-elettorale tra il presidente Nicolás Maduro e i suoi omologhi di Brasile (Luis Inácio Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) e Messico (Andrés López Obrador), come annunciato dal ministro degli Esteri colombiano, Luis Murillo, da lui definito "un traditore".

Murillo "è capace di tradire anche le proprie origini per il suo livello di dedizione e sottomissione", ha affermato Cabello, ministro degli Interni e vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). "Quell'uomo crede di poter venire a ficcare il naso in Venezuela. È ministro degli Esteri della Colombia, ma in realtà è sul libro paga degli Stati Uniti", ha aggiunto il braccio destro di Maduro.

"Lui (Murillo) crede di poter dire 'stiamo coordinando un incontro tra Colombia, Brasile e Messico per discutere la questione del Venezuela'. Qual è il punto? Noi venezuelani ci occupiamo della questione del Venezuela", ha continuato Cabello, che ha definito "una menzogna" la presunta riunione tra i leader latinoamericani.



