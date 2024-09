Machado, 'a gennaio Gonzalez sarà presidente del Venezuela'

La leader dell'opposizione María Corina Machado affermato che il prossimo gennaio il candidato Edmundo González Urrutia si insedierà alla presidenza del Venezuela per il mandato 2025-2031. "Tutti sanno che Edmundo Gonzalez è il presidente eletto e Nicolas Maduro è stato sconfitto a valanga. Il mondo dovrebbe riconoscerlo", ha detto durante una conferenza stampa via Zoom con i media internazionali.

"Mai in 25 anni siamo stati così uniti e determinati ad andare avanti. Sappiamo quello che ci aspetta adesso e abbiamo una strategia per farlo. Abbiamo fatto molta strada e non siamo mai stati più forti di quanto lo siamo oggi", ha affermato Machado, precisando che di contro il chavismo "non è mai stato più debole". Per la leader dell'opposizione infatti, la posizione di Maduro "si deteriora ogni giorno a causa delle sue evidenti e crudeli violazioni dei diritti umani".

Nonostante l'ondata di arresti di suoi collaboratori e membri del partito Vente Venezuela Machado di dice "favorevole a un processo pacifico e ordinato", riferendosi a un negoziato necessario per la transizione in cui "la Chiesa cattolica può avere un ruolo importante di mediazione essendo un'istituzione molto rispettata".



