'Lula può convincere Maduro a smettere di perseguitare Gonzalez'

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è un interlocutore che potrebbe influenzare il leader venezuelano Nicolás Maduro e contribuire a porre fine alla "ingiusta persecuzione" contro il principale candidato presidenziale dell'opposizione, Edmundo González Urrutia. Lo ha detto a Cnn Brasil l'avvocato José Vicente Haro, difensore del diplomatico venezuelano, contro il quale il 'chavismo' al potere ha emesso un mandato di arresto.

Il legale ha presentato ieri una memoria alla Procura di Caracas spiegando perché González non si è presentato per tre volte dopo essere stato chiamato a deporre. Haro ha confermato che nemmeno la moglie sa dove si trova l'ex ambasciatore.

González, secondo il suo difensore, sta girando di casa in casa a Caracas, per evitare di essere arrestato, e ha qualcuno che gli fornisce cibo, vestiti e medicine.

Nonostante il timore dell'opposizione venezuelana che il candidato presidenziale finisca in carcere, l'avvocato sottolinea che González non ha intenzione di chiedere asilo in nessuna ambasciata straniera, per paura di non riuscire a tornare in Venezuela.



