La procura venezuelana conferma le accuse contro Gonzalez

Il procuratore venezuelano Tarek William Saab ha confermato le accuse contro il leader dell'opposizione ed ex candidato alla presidenza Edmundo Gonzalez Urrutia e ratificato l'ordine di arresto e il mandato a comparire davanti alla magistratura per rispondere di "cospirazione e usurpazione di funzioni pubbliche" a seguito della pubblicazione su internet dei verbali elettorali che dimostrerebbero la sua vittoria alle elezioni del 28 giugno.

Nel corso di una conferenza stampa, Saab ha inoltre bollato come "fuori luogo" la memoria difensiva che i legali di Gonzalez hanno cercato di consegnare alla magistratura per giustificare dell'assenza dell'ex candidato presidenziale alle tre udienze fissate per interrogarlo. "La lettera costituisce un precedente negativo per la legge venezuelana" ha dichiarato Saab, affermando che l'opposizione "si ritiene al di sopra della legge".

Saab ha inoltre accusato il leader dell'opposizione di essere l'autore intellettuale delle manifestazioni sociali esplose nel Paese per protestare contro la proclamazione - senza prove - della rielezione di Nicolas Maduro alla presidenza "che hanno causato la morte di 27 persone".



