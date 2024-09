In Nicaragua la polizia potrà agire anche senza mandato

La Polizia nazionale del Nicaragua potrà fare irruzione, sequestrare apparecchiature elettroniche e informatiche e richiedere alle compagnie telefoniche informazioni digitali (chiamate, messaggi di testo e vocali, geolocalizzazione) delle persone sotto indagine senza la necessità di un ordine del tribunale.

Questa la sintesi dell'ultimo disegno di legge inviato dal presidente Daniel Ortega al Parlamento di Managua per un'ulteriore modifica del Codice di procedura penale del Paese centroamericano. È la quarta modifica che Ortega invia in una settimana al massimo organo legislativo, che il presidente controlla nella sua quasi totalità. Due giorni fa il Parlamento aveva infatti approvato con 88 voti a favore sui 91 deputati la modifica per perseguire le persone fisiche o giuridiche - anche straniere - che commettano crimini fuori dal territorio nazionale contro la pubblica amministrazione, lo Stato e le sue istituzioni, compresi i crimini informatici.



