I negoziati sull'accordo Ue-Mercosur riprendono a Brasilia

I negoziatori dell'Unione europea e del Mercosur riprenderanno nuovamente oggi a Brasilia per discutere sull'accordo di libero scambio. L'aspettativa del governo del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è quella di cercare di rompere l'impasse tra i due blocchi.

"Si tratta di una riunione tecnica, non è prevista la presenza del ministro (degli Esteri) Mauro Vieira e verrà una delegazione dall'Europa. Non è prevista, per ora, una dichiarazione dopo i negoziati", hanno informato fonti diplomatiche all'ANSA.

Lunedì, Vieira ha incontrato a Montevideo i suoi omologhi Omar Paganini (Uruguay), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Diana Mondino (Argentina) e Celinda Sosa (Bolivia) per discutere dei negoziati con l'Ue. L'Uruguay, sotto la presidenza temporanea di Luis Lacalle Pou, guiderà il blocco sudamericano fino a dicembre.

Lula ha espresso il suo interesse a firmare l'accordo i cui negoziati iniziarono più di vent'anni fa. "Siamo certi che l'accordo porterà benefici al Sud America, al Mercosur e agli imprenditori e ai governi dell'Unione europea", aveva affermato il leader brasiliano a giugno dopo aver partecipato come ospite al vertice del G7 in Italia.



