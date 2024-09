Attentato in Argentina contro istituzione di produttori agricoli

Nicolás Pino, il presidente della Sociedad Rural argentina che riunisce i proprietari terrieri che si dedicano ad agricoltura e allevamento, è stato bersaglio oggi di un attentato presso la sede dell'ente, a Buenos Aires.

A ricevere il plico bomba indirizzato a Pino, intorno alle 11 ora argentina, la sua segretaria, che è stata trasferita all'ospedale Fernández a causa dell'ematoma causato dall'esplosivo, mentre altre tre persone sono state portate in centri sanitari dal SAME (il sistema di emergenza medica di Buenos Aires) per accertamenti.

"L'esplosivo ha prodotto una detonazione quando è stato aperto, ma non era stato preparato per causare danni maggiori", ha dichiarato all'ANSA un funzionario di polizia che si occupa dell'inchiesta.

La Sociedad Rural argentina ha rilasciato una dichiarazione per rasserenare gli animi, sottolineando che "tutti siamo in perfette condizioni". Pino questo pomeriggio incontra il Capo di Gabinetto del governo argentino, Guillermo Francos.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA