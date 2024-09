SpaceX rimpatria i dipendenti stranieri dal Brasile

L'azienda aerospaziale statunitense SpaceX di proprietà di Elon Musk, che l'ha fondata nel 2002, ha iniziato a rimpatriare i suoi dipendenti stranieri residenti in Brasile. L'azienda aerospaziale ha anche avvertito tutti gli altri lavoratori alle sue dipendenze di non recarsi nel Paese latinoamericano, neanche in vacanza.

Secondo il Wall Street Journal l'ordine è stato dato dalla presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, con una email inviata a tutti i dipendenti, dentro e fuori il Brasile.

La decisione è l'ultimo capitolo di un braccio di ferro tra Musk e il giudice della Corte Suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, che va avanti da giorni.

De Moraes ha sospeso il social network X e congelato i conti bancari di Starlink, la società che offre servizi di connessione Internet via satellite, fintanto che X non pagherà le multe, equivalenti a circa tre milioni di euro, che il giudice ha imposto.



