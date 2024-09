Petro, Lula e López Obrador si incontrano oggi con Maduro

Il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, al termine di un dibattito al Senato, ha annunciato martedì sera che il presidente colombiano Gustavo Petro - insieme al brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e al messicano Andrés Manuel López Obrador - si incontreranno oggi con Nicolás Maduro per trovare una via d'uscita alla crisi del Venezuela.

"Probabilmente domani, mercoledì, si potrà tenere un incontro tra i tre presidenti ed il presidente Maduro, per comunicargli le loro posizioni e dialogare nel segreto diplomatico per trovare soluzioni", ha dichiarato Murillo ai media colombiani uscendo dal Senato.

Il ministro ha spiegato che "alcuni Paesi sono tenuti a svolgere questo ruolo perché ciò che accade in Venezuela ha implicazioni per la Colombia e il resto della regione (l'America latina), garantendo però sempre la sovranità" del Venezuela.





