Panama, smantellato un campo clandestino di migranti nel Darien

Le autorità panamensi hanno smantellato un campo clandestino per lo sfruttamento di migranti irregolari situato nella giungla del Darién, la pericolosa rotta migratoria al confine con la Colombia. L'operazione è stata coordinata dal Servizio nazionale di frontiera di Panama (Senafront).

Composto da oltrei 55 capanne, il campo clandestino fungeva da centro di rifornimento e di servizi per i migranti irregolari che attraversavano la giungla diretti verso gli Stati Uniti. Era dotato di strutture per campeggiare, mangiare e aveva elettricità e Internet.

Il blitz, a cui hanno partecipato 150 agenti, rientra nella missione denominata 'Arcangelo Michele'. Sono state sequestrate sette antenne satellitari Starlink, ha riferito Senafront, secondo cui il campo si trovava al di fuori del percorso umanitario autorizzato e rappresentava un'importante fonte di reddito per i gruppi criminali che operano nella regione, sotto lo stretto controllo del cartello della droga colombiano Clan del Golfo.

Tra gennaio e agosto 2023, 324.204 persone hanno attraversato la giungla del Darién, cifra scesa nello stesso periodo del 2024 a 236.621.



