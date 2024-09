Ortega, 'nel 2018 gli Usa provarono a rovesciarmi usando le ong'

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega ha accusato gli Stati Uniti di aver tentato di "porre fine" al suo governo usando le ong durante le proteste dell'aprile 2018 nel suo Paese.

"Nel 2018, gli Stati Uniti hanno tentato di porre fine al governo rivoluzionario; volevano finirlo preparando, addestrando, organizzando, utilizzando organizzazioni non governative e la tecnologia che era già stata sviluppata in quegli anni per attaccare il popolo," ha dichiarato Ortega nel corso di una manifestazione per commemorare il 45/mo anniversario della fondazione dell'Esercito nicaraguense.

Le proteste anti-governative dell'aprile 2018 in Nicaragua provocarono almeno 355 morti, secondo la Commissione interamericana per i diritti umani. Da allora il leader sandinista ha fatto sciogliere quasi 5.600 associazioni senza scopo di lucro.

Nel suo discorso, Ortega ha anche espresso solidarietà alla presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, per aver eliminato il trattato di estradizione con gli Stati Uniti.

"Siamo solidali con il popolo honduregno, con il governo di Xiomara ed è chiaro che vogliono distruggerlo", ha detto il capo dello Stato nicaraguense.



