Oceano Pacifico,scoperta una montagna sottomarina e nuove specie

Metti un vulcano Etna (3340 m), in pieno Oceano Pacifico a 1448 kilometri dalla costa cilena invece che nel versante orientale della nostrana Trinacria: quasi identica é infatti l'altezza della montagna sottomarina recentemente scoperta e cartografia da un'equipe di oceanografi diretti dall'Istituto Oceanico Schmidt, in California, La differenza per difetto é di 231 metri, accertati grazie a un sistema sonar piazzato sotto lo scafo della nave, e in grado di funzionare con onde sonore, secondo quanto riportato da Cnn.

In quella che é una terza spedizione nella dorsale Nazca, in acque internazionali, i ricercatori dotati di un robot subacqueo hanno potuto documentare la presenza di una ventina di potenziali nuove specie di creature marine, oltre ad altre rare, come un polpo Casper di un color biancastro, (una prima volta per questo cefalopode di acque profonde, sinora mai visto nel Pacifico del sud), e due rari sifonofori "Bathyphysa conifera", anche conosciuti come mostri spaghetti volanti per il loro aspetto dotato di filamenti.

Secondo Jyotika Virmani, direttrice esecutiva dell'Istituto Schmidt, la regione esplorata potrebbe essere candidata a convertirsi nella prima zona marina protetta di alto mare del mondo, grazie al nuovo trattato dell'Onu adottato nel 2023, in fase di ratificazione dei vari Stati.



