Nicaragua: il Parlamento approva la riforma del Codice penale

Il Parlamento del Nicaragua ha approvato martedì la riforma del Codice penale del Paese, come richiesto la settimana scorsa il presidente Daniel Ortega.

La riforma è stata approvata da 88 dei 91 deputati che compongono il Parlamento, controllato dall''orteguismo', come i numerosi ex guerriglieri costretti all'esilio ed al carcere definiscono la versione più autoritaria del sandinismo incarnata dal presidente Ortega, a partire dalla repressione contro gli studenti universitari dell'aprile del 2018.

Uno dei 27 (su 568) articoli del Codice Penale modificati prevede che il Nicaragua potrà perseguire le persone fisiche o giuridiche - anche straniere - che commettano crimini fuori dal territorio nazionale contro la pubblica amministrazione, lo Stato e le sue istituzioni, compresi i crimini informatici. Le pene per questi reati, secondo la riforma, vanno dalla reclusione, alla confisca di beni e alla multa. Per i reati gravi si rischia anche l'ergastolo.



