Machado, 'in Venezuela si vive terrorismo di Stato'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, ha definito le azioni del governo del presidente Nicolás Maduro "terrorismo di Stato" in un post sul suo account X in cui ha pubblicato un rapporto del Centro per l'apertura e lo sviluppo dell'America Latina (Cadal) intitolato 'Diritti umani in Venezuela in movimento'.

"Questo rapporto sulle pratiche di Maduro e del suo regime è devastante. Chiedo a tutti di leggerlo e di diffonderlo in tutto il mondo", ha scritto Machado, sottolineando l'importanza di diffondere le informazioni contenute nel rapporto, prodotto della collaborazione di 25 ong.

"Il mio riconoscimento a ciascuna delle ong venezuelane che hanno raccolto e registrato le testimonianze e le denunce strazianti di ciò che accade nel nostro Paese dal 28 luglio", ha concluso Machado riferendosi al giorno delle elezioni presidenziali nel Paese.



