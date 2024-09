In Brasile città con livelli di umidità bassi come nel Sahara

Brasilia e altre città del Brasile stanno affrontando livelli di umidità così bassi da ritrovarsi solo nelle regioni desertiche come il Sahara: lo segnala l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet). La capitale Brasilia ieri ha registrato il giorno più secco dell'anno, con un'umidità relativa che ha raggiunto appena il 9% intorno alle 13 locali, quando la temperatura ha raggiunto i 33 gradi. Nella città satellite di Gama l'indice di umidità è sceso addirittura al 7%.

Queste condizioni meteorologiche estreme hanno contribuito alla diffusione di un grande incendio nella Foresta nazionale di Brasilia, che ha gettato una densa cortina di fumo sulla città.

Inmet ha emesso un allarme rosso per bassa umidità relativa anche negli Stati di Goiás, San Paolo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Le città più colpite dalla bassa umidità sono Goiânia, Luziânia, Barretos, Ituiutaba, Três Lagoas e Paranaíba.



