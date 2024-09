Hrw, 'in Venezuela la repressione più dura dell'ultimo decennio'

La repressione del dissenso politico in Venezuela sulle controverse presidenziali del 28 luglio è la più sanguinosa degli ultimi anni: lo sostiene in un suo nuovo rapporto Human Rights Watch. L'ong per i diritti umani afferma di aver documentato undici omicidi avvenuti nel contesto delle proteste di massa seguite alla contestata proclamazione del presidente uscente, Nicolás Maduro, come vincitore delle elezioni.

Secondo i dati del governo venezuelano, sono state arrestate almeno 2.400 persone, tra cui diversi minori, e le organizzazioni non governative hanno denunciato la morte di 24 persone.

"In media, (quest'anno) è molto più intenso in termini di numero di persone morte nel contesto delle violenze e delle proteste post-elettorali", ha detto la direttrice di Hrw per le Americhe, Juanita Goebertus, secondo cui, anche dal punto di vista delle detenzioni, si assiste a "un numero ben superiore" ai dati visti nelle manifestazioni del 2014 e del 2017, anch'esse violentemente represse.

Per confermare gli undici omicidi, Hrw ha esaminato i certificati di morte, verificato 39 video e due fotografie e intervistato più di 20 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA