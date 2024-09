Colombia e Brasile, molto preoccupati per ordine arresto Urrutia

Colombia e Brasile sono "profondamente preoccupati" dopo il mandato d'arresto contro il candidato dell'opposizione alla presidenza del Venezuela, Edmundo González Urrutia, in quanto "questo provvedimento pregiudica gravemente gli impegni degli Accordi di Barbados", firmati lo scorso anno nel Paese caraibico da governo ed opposizione con l'obiettivo di celebrare elezioni libere ed eque quest'anno. E' quanto si legge in un comunicato congiunto diffuso in serata dai due governi.

Nella nota Brasilia e Bogotá sottolineano che "questa misura giudiziaria pregiudica gravemente gli impegni assunti dal governo venezuelano nell'ambito degli Accordi di Barbados.., in cui governo e opposizione hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare la democrazia e promuovere una cultura di tolleranza e convivenza".

Il mandato di arresto emesso lunedì sera, inoltre, "rende difficile trovare una soluzione pacifica, basata sul dialogo tra le principali forze politiche venezuelane", conclude la dichiarazione.



