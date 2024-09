Brasile: il giudice Moraes con Lula alla sfilata del 7 Settembre

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, dovrebbe partecipare, su invito del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alla parata civico-militare del 7 settembre a Brasilia, in occasione delle commemorazioni per il Giorno dell'Indipendenza.

Lo stesso giorno, Moraes sarà l'obiettivo principale a San Paolo delle manifestazioni dell'opposizione, in particolare dei sostenitori di Jair Bolsonaro. I simpatizzanti dell'ex presidente di destra difendono l'impeachment del togato, soprattutto dopo la sua decisione di bloccare in Brasile il social X, di proprietà del magnate Elon Musk.

Nell'occasione, lo stesso Bolsonaro dovrebbe tornare a chiedere l'amnistia per gli imputati nei fatti dell'8 gennaio 2023, alcuni dei quali condannati a pesanti pene detentive per aver invaso e depredato le sedi istituzionali di Brasilia.





