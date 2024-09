Brasile: fumo incendi Amazzonia, scuole chiuse per 22mila alunni

Più di 22mila studenti della rete scolastica comunale di Rio Branco, oltre 420mila abitanti e la città più grande dello Stato brasiliano dell'Acre confinante con la Bolivia, da oggi fino a venerdì non andranno a scuola per gli elevati livelli di inquinamento atmosferico, classificati come "pericolosi" dalle autorità che hanno chiuso tutti gli asili nido e le scuole elementari e medie con un apposito decreto (il 1.202) emesso d'urgenza ieri.

Chiuse tutte le 91 scuole pubbliche di Rio Branco, nella speranza che l'emergenza causata dagli incendi che stanno devastando l'Amazzonia - che ricopre gran parte dello stato dell'Acre - diminuisca nel fine settimana e permetta ai giovani di tornare nelle aule.

La classificazione della piattaforma IQ Air, nel pomeriggio di martedì indicava un indice superiore a 700 µg/m3 (microgrammi per metro cubo) di particolato a Rio Branco, rispetto al livello raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità di 15 µg/m3.



