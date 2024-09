Zucchero in concerto a Città del Messico

Il cantautore italiano Zucchero, uno dei migliori esponenti del blues rock del Bel Paese, si esibirà nell'ambito del suo Overdose d'amore World Tour al BlackBerry Auditorium di Città del Messico il 19 settembre per presentare i suoi più grandi successi, tra cui Baila Morena, Senza una donna, Diamante, Diavolo in me e Sei così bella. Per la presentazione nella capitale messicana, gli organizzatori offrono agevolazioni ai membri della comunità italiana.

Nella sua lunga carriera, Zucchero Fornaciari ha partecipato a diversi festival di fama mondiale, come Live Aid, Live 8, Pavarotti and friends ed ha cantato insieme al gruppo messicano Maná, alla band irlandese U2 e, nel 2023, con i Coldplay, tra gli altri. L'Overdose d'amore World Tour è la ventunesima tournée del musicista emiliano-romagnolo, collegata alle celebrazioni del trentacinquesimo anno dalla pubblicazione del brano omonimo. Come già avvenuto per il World Wild Tour di due anni fa, le prime date ad essere annunciate sono state quelle di Londra, nel marzo 2023, e nel mese di maggio di quest'anno sono stati fissati gli appuntamenti latinoamericani.

Oltre un milione di spettatori hanno assistito finora ai concerti della tournée, di cui 16.500 a Londra, oltre 15mila a Udine, 12mila a Pescara e 45mila a Milano. In ottica promozionale e celebrativa, sono state pubblicate nuove versioni di Senza una donna, in duetto con Jack Savoretti, il 22 febbraio, e Overdose d'amore, con Salmo, il 14 giugno.



