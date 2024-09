X bloccato in Brasile. Musk, 'il giudice Moraes vada in carcere'

Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, che ha ordinato il blocco di X in Brasile, "merita il carcere per i suoi crimini": lo ha detto il proprietario del social, Elon Musk, secondo cui l'arresto del togato "è solo questione di tempo". "La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici", ha aggiunto il magnate in vari post.

Il miliardario sudafricano ha poi minacciato il governo del presidente progressista, Luiz Inacio Lula da Silva, dopo che gli Stati Uniti hanno confiscato un aereo ufficiale appartenente alla presidenza venezuelana.

"A meno che il governo brasiliano non restituisca le proprietà di X e SpaceX sequestrate illegalmente, faremo in modo anche noi di ottenere il sequestro reciproco dei beni governativi. Spero che a Lula piacciano i voli commerciali", ha affermato Musk.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA