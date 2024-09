Rogo della discoteca Kiss in Brasile, la Corte ordina 4 arresti

Il giudice della Corte suprema brasiliana, Dias Toffoli, ha disposto l'immediato ritorno in carcere dei quattro condannati nel caso della discoteca Kiss, distrutta da un incendio nel gennaio 2013 che uccise 242 persone a Santa Maria, nello Stato di Rio Grande do Sul. Con la sua decisione, il massimo togato ha soppresso la sentenza che aveva annullato la giuria del processo e ha ordinato che il Tribunale di Rio Grande do Sul riprenda il giudizio sui ricorsi degli imputati contro la condanna.

Elissandro Sphor e Mauro Hoffmann, imprenditori ed ex soci della discoteca Kiss, nonché Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, membri della banda musicale Gurizada Fandangueira, erano stati condannati a pene che vanno dai 18 ai 22 anni di detenzione, nel dicembre 2021. Le loro difese erano però nel frattempo riuscite a ottenere l'annullamento della giuria per presunte irregolarità nella selezione dei giurati.



