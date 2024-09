Riforma giudiziaria in Messico, oppositori bloccano la Camera

A Città del Messico, fin dalle prime ore del mattino, lavoratori della magistratura si sono radunati attorno alla Camera dei deputati e hanno bloccato gli accessi pedonali e veicolari per impedire ai legislatori di discutere la riforma giudiziaria.

Le azioni dei manifestanti hanno generato il caos nelle strade e nei viali vicini al distretto legislativo.

Il coordinatore dei deputati del Movimento di rigenerazione nazionale - il partito di governo che ha presentato l'iniziativa - ha esortato i legislatori a non confrontarsi con i lavoratori e ha lasciato intendere che in assenza di garanzie potrebbero riunirsi in un'altra sede, ribadendo che la discussione avrà luogo per proseguire con l'iter di approvazione della proposta.





