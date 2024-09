Onu, in Nicaragua torture e violenze sessuali sui detenuti

La situazione dei diritti umani in Nicaragua "è gravemente peggiorata rispetto allo scorso anno", con l'aumento di intimidazioni e arresti arbitrari di oppositori politici del governo di Daniel Ortega. Lo riferisce l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani (Ohchr) in un dossier in cui evidenzia il crescente numero di denunce di torture e violenze sessuali commesse contro i detenuti politici.

Il rapporto documenta almeno 12 casi di maltrattamenti durante la detenzione. Sette detenuti hanno riferito di essere vittime di stupro ed essere stati sottoposti a scosse elettriche.

"Lo spazio civico continua a essere gravemente eroso e l'esercizio dei diritti civili e politici fondamentali diventa sempre più difficile", ha affermato il commissario Volker Türk evidenziando che "la multiforme crisi che colpisce il Nicaragua richiede un urgente cambio di rotta da parte del governo".

La campagna di repressione di Ortega a seguito dalle proteste anti-governative del 2018 ha già portato alla cancellazione di 5.163 organizzazioni senza scopo di lucro i cui beni sono stati confiscati e trasferiti allo stato. Almeno 300 oppositori politici sono stati privati della nazionalità e dei diritti politici di oltre, oltre 250 giornalisti costretti all'esilio e 54 organi di stampa sono stati dichiarati fuorilegge.

Particolarmente intense le intimidazioni e gli arresti arbitrari di esponenti della chiesa cattolica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA