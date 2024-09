Maduro decreta il Natale anticipato al primo ottobre

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato lunedì sera "l'anticipo del Natale al primo ottobre" in diretta televisiva durante il suo programma settimanale 'Con Maduro +', assicurando che niente e nessuno impedirà la pace nel Paese sudamericano.

"Il Natale inizia per tutti il ;;primo ottobre e quest'anno è arrivato con la pace, la gioia e la sicurezza", ha detto dichiarato il presidente, in carica dal 2013. Già in passato Maduro aveva anticipato il Natale, lo scorso anno al primo novembre, ma mai così presto come quest'anno.

L'annuncio giunge nel mezzo di una crisi politica che il Venezuela attraversa dalle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso. Contestato dall'opposizione, il voto ha scatenato le proteste, causando l'arresto di oltre 1.700 persone e 24 morti.





