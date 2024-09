La protesta dei camionisti paralizza il traffico in Colombia

Il ministro delle Finanze della Colombia Ricardo Bonilla ha giudicato "eccessiva" la protesta dei camionisti che da ieri tengono in scacco i collegamenti del Paese nel tentativo di convincere il governo a fare un passo indietro rispetto all'aumento il prezzo dei carburanti.

"La mobilitazione del sindacato dei trasporti sta paralizzando completamente il Paese senza tener conto delle esigenze della popolazione di andare al lavoro e dei bambini di andare a scuola. Una protesta del genere viola i diritti umani", ha affermato in un'intervista a Bluradio.

Una donna venezuelana è morta ieri per l'impossibilita di essere soccorsa dopo essersi sentita male in un pullman fermo a causa di uno dei blocchi.

Per il secondo giorno consecutivo, le scuole di Cundinamarca sono rimaste chiuse e una disposizione simile potrebbe essere assunta anche a Bogotà, dove almeno 800 camion bloccano il transito sulle principali strade della città.

Mentre il presidente Gustavo Petro ha criticato l'atteggiamento dei camionisti affermando di non lasciare che il Paese venga paralizzato dai blocchi, la ministra dei trasporti, Maria Costanza García, ha convocato un tavolo permanente di negoziato con i sindacati di categoria anticipando in ogni caso che il governo non farà marcia indietro sull'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA