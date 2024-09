In vigore in Cile nuova legge su delitti economici e ambientali

E' entrata in vigore oggi in Cile una nuova legge sui delitti economici e ambientali che introduce la responsabilità penale anche per le imprese e il loro management così come nuove figure delittuose inedite a livello internazionale come quella dell'ecocidio .

La nuova normativa è stata voluta fortemente dal governo progressista di Gabriel Boric secondo il quale, con questa legge, "si mette fine all'impunità dei delitti dei colletti bianchi a cui si è assistito con impotenza per troppi anni".

"Oltre alla sanzione penale tutti i crimini economici saranno puniti con una multa", ha sottolineato inoltre Boric.

La legge adotta fra le altre cose la definizione internazionale di ecocidio e pena fino a 10 anni i delitti gravi contro l'ambiente come "l'inquinamento di acque marittime o continentali, del suolo o del sottosuolo e dell'aria".

Secondo l'avvocato Jorge Martínez Rivera, professore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Cile citato dal portale Emol, "il cambiamento più rilevante nella legge è l'adozione di quella che nel diritto comparato viene chiamata giustizia aziendale". "Si tratta di un cambiamento del paradigma, le organizzazioni saranno ora responsabili di indagare sulle proprie irregolarità attraverso modelli di prevenzione della criminalità", ha aggiunto.



