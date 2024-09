Il Venezuela quinto maggiore esportatore di petrolio negli Usa

Nonostante la crisi politica di proporzioni sempre più regionali e la minaccia di Washington di adottare nuove sanzioni economiche contro Caracas, il Venezuela si consolida come attore rilevante nel mercato statunitense di petrolio, diventando il quinto maggiore esportatore di greggio.

Lo rivela il quotidiano El Nacional indicando che lo scorso giugno il Paese ha esportato una media di 226.000 barili al giorno negli Usa, pari al 3,4% dell'import del Paese.

Le esportazioni venezuelane hanno mostrato una crescita del 79% rispetto giugno 2023, quando furono esportati 126.000 barili. Tuttavia, il Paese è ancora lontano dai 500.000 barili giornalieri esportati nel 2018.

Da quando più di 18 mesi fa sono riprese le esportazioni di greggio venezuelano verso gli Stati Uniti, aziende come Chevron e la statale Pdvsa hanno mantenuto un flusso costante grazie alle licenze concesse che garantiscono stabilità al commercio tra i due Paesi.

Il Venezuela segue Canada, Messico, Guyana e l'Arabia Saudita nella classifica dei principali esportatori verso Washington, superando concorrenti regionali come Colombia, Brasile ed Ecuador.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA