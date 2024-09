González teme per la sua vita ma rimarrà in Venezuela

Il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del Venezuela, Edmundo González, teme per la sua vita e la sua integrità fisica ma non ha intenzione di esiliarsi e chiedere asilo politico a un governo straniero.

Lo ha dichiarato il suo avvocato, José Vicente Haro, in un'intervista concessa oggi all'emittente colombiana W Radio.

"Lo scenario dell'esilio e dell'asilo non è previsto né pianificato, ed è una decisione molto coraggiosa. Il suo desiderio più grande è essere vicino ai venezuelani e ricambiare il sostegno che gli hanno dato", ha detto.

Haro ha quindi affermato che attualmente per "proteggere la sua vita González deve cambiare costantemente dimora".

Per quanto riguarda la richiesta di arresto emessa dalla giustizia venezuelana controllata dal governo chavista di Nicolas Maduro, Haro ha affermato che "è legata all'indagine su chi ha creato il dominio del sito web dove si trovano i veri risultati delle elezioni del 28 luglio e dove sono pubblicati i verbali consegnati da centinaia di migliaia di cittadini che hanno monitorato i seggi".

L'accusa della Procura del Venezuela nei confronti di González è per i "reati di usurpazione di funzioni, falsificazione di documenti pubblici, istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato, cospirazione, sabotaggio per danneggiare i sistemi ed associazione terroristica".



