Brasile sotto attacco hacker dopo il blocco di X

Nel contesto delle forti polemiche per la decisione della Corte Suprema di bloccare la rete social X di Elon Musk e di congelare le finanze dell'altra azienda del tycoon, Starlink, le autorità e la giustizia del Brasile denunciano un forte incremento degli attacchi hacker alle reti istituzionali.

Oggi è stato il turno della Polizia Federale del Brasile che ha informato un tentativo di intrusione nella rete interna dell'istituzione avvenuto nel pomeriggio. In un comunicato si informa che le autorità hanno aperto un'inchiesta per indagare sul caso e che ad ogni modo "non sono stati compromessi i sistemi dell'istituzione e non è stato rilevato nessun accesso ai dati".

Parallelamente anche la Corte Suprema (Supremo Tribunal Federal - Stf) ha riferito di essere stata bersaglio giovedì di un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) con migliaia di accessi simultanei che avevano l'obiettivo di saturare la rete e renderla inutilizzabile.

L'attacco ha sortito effetto per circa una decina di minuti, ammette l'Stf, dopodiché "l'équipe tecnica ha agito rapidamente, disattivando i servizi e implementando nuovi livelli di sicurezza, in modo che tutti gli accessi venissero normalizzati e non ci fossero perdite operative per il Tribunale".

Allo stesso modo l'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel), denuncia un aumento delle aggressioni a partire da venerdì. "Dopo la decisione della Corte suprema di bloccare X, l'Agenzia ha osservato un aumento di questi attacchi, che hanno causato momentanee instabilità nei suoi sistemi e nelle sue reti", riferisce una nota. "In risposta - prosegue il comunicato - il team IT di Anatel ha adottato ulteriori misure per rafforzare l'infrastruttura di rete, garantendo la continuità dei servizi forniti alla società".



