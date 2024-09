Brasile, 'inaccettabile' far arrestare Gonzalez in Venezuela

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, oggi si riunirà con il suo ministro degli Esteri, Mauro Vieira, per discutere dell'aggravarsi della crisi in Venezuela in seguito all'ordine di arresto emesso contro l'ex candidato presidenziale dell'opposizione, Edmundo González Urrutia.

La decisione della giustizia venezuelana, che risponde ad una richiesta del pubblico ministero di Caracas, è stata percepita come "inaccettabile" e un "pessimo segnale" dagli interlocutori vicini a Lula.

Il governo del leadr progressista in giornata dovrebbe pubblicare una nota ufficiale in cui esprime preoccupazione per l'aumento delle tensioni nella nazione vicina. Pur indicando chiaramente l'insoddisfazione per gli ultimi passi di Maduro, l'obiettivo non è però quello di portare il Venezuela ad un ulteriore isolamento internazionale interrompendo completamente il dialogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA