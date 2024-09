Al via in Cile 'Hyvolution 2024' dedicata all'idrogeno verde

Ha aperto i battenti a Santiago del Cile "Hyvolution 2024", alla presenza del presidente Gabriel Boric, la seconda edizione della Fiera internazionale dedicata al settore della produzione ed esportazione dell'idrogeno verde, l'evento più rilevante in scala regionale in materia di energia rinnovabile, che vede la partecipazione di quattro imprese del nord Italia con uno stand di bandiera curato dalla Italian Trade Agency (Ita) l'ente per la promozione all'estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con Petrostar di Rovigo, le milanesi Repco e SDI, e il Rina di Genova, nella vetrina del centro di Convenzioni Metropolitan Santiago oltre 95 imprese un po' da tutto il mondo, espongono le ultime novità in materia energetica e soluzioni produttive vincolate con l'idrogeno verde.

In parallelo al grande evento è previsto un Congresso internazionale, anche questo alla sua seconda edizione, che cercherà di bissare il successo di pubblico, forte di 13 panel e oltre 90 relatori provenienti in particolare dall'Europa (Italia, Francia, Norvegia, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito) e dal Perú.

"L'Italia ed il Cile si trovano in una posizione strategica per collaborare - sottolineano i responsabili di Ita - Il Cile, con la sua ricca offerta di risorse solari ed eoliche si è convertito in un leader della produzione del prezioso gas.

Mentre l'Italia apporta la sua robusta capacità industriale e l'esperienza in tecnologie avanzate". Un connubio con grande potenziale in materia di innovazioni capaci di aiutare sensibilmente la riduzione delle emissioni di carbonio.

Tra le novità di quest'edizione il Grand Prix H2, la corsa di auto in scala alimentate a idrogeno, la presentazione del primo camion a idrogeno verde di Walmart Chile e Marval e le biciclette a motore "verdi", con un'autonomia di 145 km, ricaricabili in due minuti.



