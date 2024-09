Starlink non sospenderà l'accesso a X in Brasile

Il presidente dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) brasiliana, Carlos Baigorri, ha dichiarato di essere stato informato da Starlink che non rispetterà la decisione del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, di sospendere l'accesso dei propri utenti al social X. Starlink è un provider Internet via satellite e conta più di 200mila utenti in Brasile. Sia X che Starlink appartengono al miliardario sudafricano Elon Musk, che è l'obiettivo delle indagini di Moraes.

Da aprile, Musk non rispetta le decisioni della magistratura brasiliana che gli hanno imposto di bloccare profili (per lo più appartenenti a simpatizzanti dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro) perché conterrebbero disinformazione e attacchi alle istituzioni democratiche. La scorsa settimana Moraes ha ordinato il blocco di X sul territorio del Brasile dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale nel Paese.





