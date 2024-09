'In Messico usata più strategia che forza contro i narcos'

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato nel sesto ed ultimo Rapporto del Governo che durante la sua amministrazione, nella lotta contro la criminalità organizzata, si è usata più intelligenza che forza, con "più rispetto per la vita".

Il capo dell'esecutivo ha confrontato il tasso di letalità tra i suoi sei anni di mandato e quelli di Felipe Calderón (2006-2012), sottolineando alcuni dati relativi agli scontri tra forze federali e membri della criminalità.

"Per illustrare questo fatto - ha spiegato Obrador - vale la pena ricordare che nel 2011, durante il periodo di Felipe Calderón, si verificarono 1.076 scontri tra forze armate e gruppi criminali. In essi persero la vita 1.412 persone. I feriti e i detenuti furono 1.027: 285 morti in più rispetto ai feriti e ai detenuti. Lo scorso anno, invece, gli scontri si sono ridotti a 486 con un totale di 271 morti e 442 feriti e detenuti. C'è stato, quindi, meno uso della forza e più rispetto per la vita".



