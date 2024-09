'Gli Usa sequestrano l'aereo di Maduro, violate le sanzioni'

Gli Usa hanno sequestrato l'aereo del presidente venezuelano Nicolas Maduro nella Repubblica Domenicana, dopo aver stabilito che la sua acquisizione violava le sanzioni statunitensi. Lo riferisce la Cnn citando due dirigenti americani, secondo cui l'aereo è stato portato in Florida.

È l'ultimo sviluppo della sempre piu' gelida relazione tra Stati Uniti e Venezuela. Il sequestro del velivolo segna un'ulteriore escalation mentre Washington continua a indagare su ciò che considera pratiche corrotte da parte del governo di Caracas.

L'aereo è stato descritto dai funzionari come l'equivalente venezuelano dell'Air Force One ed è stato fotografato in precedenti visite di stato di Maduro in tutto il mondo. "Questo invia un messaggio fino al vertice" del potere, ha detto uno dei dirigenti americani alla Cnn. "Stiamo mandando un messaggio chiaro qui: nessuno è al di sopra della legge, nessuno è al di sopra della portata delle sanzioni statunitensi", ha avvisato.





