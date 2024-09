Da Genova a Santos, una crociera nel solco delle radici italiane

Ripercorrere la rotta degli antichi immigrati italiani e onorare il 150/mo anniversario del più grande movimento migratorio internazionale della storia del Brasile: è la proposta della "Crociera delle radici", di Costa Crociere, tra il 30 novembre e il 21 dicembre, che promette una vera e propria immersione culturale.

Durante i 21 giorni di viaggio, i passeggeri di Costa Diadema navigheranno sulle orme degli immigrati tra i porti di Genova e Santos ripercorrendo la storia che unisce i due Paesi, grazie anche a musica, gastronomia, mostre e lezioni di lingua.

"L'immigrazione italiana in Brasile è stata molto più di un massiccio spostamento geografico. Questo movimento ha permesso la costruzione di un'identità italo-brasiliana. A bordo della 'Crociera delle radici', offriamo ai nostri ospiti l'opportunità di celebrare questo patrimonio e ricordare i momenti e le storie che rendono l'Italia e il Brasile Paesi fratelli", sottolinea Dario Rustico, amministratore delegato di Costa Crociere per le Americhe.

Il programma della crociera è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, il Museo statale dell'Immigrazione di San Paolo, il Museo nazionale dell'Emigrazione Italiana di Genova, il Museo del Caffè di Santos, il Museo del Mare di Genova, la Società Italiana di Santos, l'Associazione degli Italiani in Brasile e la Fondazione Casa America.



