Brasile:tragedia della diga Mariana, ancora fermi i risarcimento

Ancora nessun risarcimento per le vittime del disastro di Mariana causato nel 2015 a seguito del cedimento di un bacino di decantazione di una miniera di ferro di proprietà dell'impresa Samarco presso Bento Rodrigues, nello stato brasiliano del Minas Gerais. Nonostante l'incidente abbia coinvolto 1 milione e mezzo di persone che abitavano nella zona, causato 19 morti, distrutto oltre 200 abitazioni e causato danni ambientali incalcolabili, solo adesso alle vittime è stato permesso di nominare i loro rappresentanti per partecipare alle decisioni sulla riparazione dei danni.

Per il vicepresidente del Tribunale Federale Regionale (Tfr) della 6ª Regione, il giudice Ricardo Rabelo, entro breve si dovrebbe arrivare ad una soluzione per l'accordo di risarcimento, prima del processo in corso in Gran Bretagna dal 2020, la cui sentenza è prevista per ottobre. L'impresa Samarco è infatti una controllata della brasiliana Vale e dell'angloaustraliana BHP, il che ha permesso a 700mila vittime di far aprire il processo in Gran Bretagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA