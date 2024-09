Brasile, previsti tre miliardi di investimenti per greggio e gas

Il Brasile prevede circa tre miliardi di euro (18,31 miliardi di real) di investimenti per l'esplorazione di petrolio e gas naturale per il periodo tra il 2024 e il 2027. Si legge nel Rapporto annuale dell'Agenzia nazionale del petrolio (Anp).

Il 2024, con 1,6 miliardi di euro (9,97 miliardi di real) è l'anno che assorbirà la quota principale degli investimenti.

Per quanto riguarda la distribuzione per attività, l'88%, circa 2,5 miliardi di euro (16,04 miliardi di real) sarà concentrato sulla perforazione di pozzi, mentre il restante 12% pari a 365 milioni di euro (2,27 miliardi di real) sarà distribuito tra test di pozzi (8%), indagini geofisiche esclusive (3%) e indagini geofisiche non esclusive (1%).



