Brasile, alla Corte suprema la maggioranza conferma lo stop di X

Il primo collegio della Corte suprema federale (Stf) del Brasile ha già formato la maggioranza per confermare la decisione del giudice Alexandre de Moraes di sospendere X in tutto il Paese. Lo riporta Cnn Brasile.

I giudici Flavio Dino e Cristiano Zanin col loro voto hanno confermato il provvedimento del relatore de Moraes. I giudici Cármen Lúcia e Luiz Fux devono ancora intervenire sulla sentenza.

La sessione virtuale straordinaria durerà 24 ore e non è previsto dibattito tra i giudici, che votano con un sistema elettronico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA