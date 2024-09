A luglio l'economia in Cile cresce al 4,2% su anno

L'attività economica in Cile a luglio ha segnato un incremento del 4,2% su anno, segnando una performance molto superiore a quella prevista dagli analisti che fissavano le proiezioni più ottimistiche non oltre il 3,9% e le più pessimistiche attorno al 2%. Lo afferma la Banca Centrale precisando che il raffronto su mese l'attività segna un +1% mentre dall'inizio dell'anno la crescita accumulata è pari al 2,8%.

Nel mese di luglio tutte le voci dell'indice Imacec hanno segnato variazioni positive. In evidenza nell'ordine i settori dell'industria (+7,8%), dei servizi (+5,4%), e del commercio (+4,9%). Il settore minerario, che da solo rappresenta circa un 30% del pil cileno, segna pure un +3,6%.

Il risultato è stato accolto con soddisfazione dal ministro delle Finanze, Mario Marcel, il quale ha sottolineato tuttavia che le stime del governo rimangono invariate a un +2,6% annuale.

"Il dato di luglio conferma il consolidamento dell'espansione economica ma credo che bisogna mantenere una certa prudenza nell'analizzare le cifre mensili. Aspettiamo ulteriori elementi a sostegno di questi dati e così come non modifichiamo le stime annuali per un mese negativo non lo faremo neanche se il dato è positivo", ha detto Marcel.



