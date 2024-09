Miliardario Usa Bill Ackman contrario allo stop di X in Brasile

La "chiusura illegale di X e il congelamento dei conti di Starlink hanno collocato il Brasile nella posizione di diventare presto un mercato in cui non investire", ha dichiarato il miliardario degli hedge fund Bill Ackman in un post su X ieri sera. "La Cina ha commesso atti simili che hanno portato alla fuga di capitali . Lo stesso accadrà al Brasile, a meno che non si torni indietro rapidamente sulle sue posizioni illegali", ha aggiunto il 287esimo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto di 9,1 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes.

Dopo il blocco imposto ad X (ex Twitter) dal giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes, la maggior parte dei principali fornitori Internet del Paese latinoamericano ha rispettato l'ordine, costringendo gli utenti locali a migrare verso alcuni dei concorrenti della piattaforma di Elon Musk.

Tra questi spicca il social network Bluesky, fondato da Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, che ha registrato un milione di nuovi utenti negli ultimi giorni e ha iniziato a pubblicare post in portoghese per accogliere i nuovi arrivati dal Brasile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA