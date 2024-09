La Corte suprema brasiliana domani decide sul blocco di X

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes ha convocato per domani una sessione straordinaria del Primo Collegio del tribunale affinché possa giudicare in plenaria la sua decisione di ordinare il blocco della piattaforma X, l'ex Twitter. E di imporre una multa giornaliera di 50.000 reais, pari ad 8.027 euro al cambio attuale, a chiunque tenti di utilizzare la tecnologia VPN per accedere all'applicazione.

Moraes è il presidente del Primo Collegio della Corte suprema, che è composto dai altri quattro giudici, ovvero Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

La sessione straordinaria, che si terrà online in modalità virtuale, inizierà e terminerà entro le 23:59 di domani, ora di Brasilia (le 18.59 italiane).



